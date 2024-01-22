Maersk перенаправляет суда через мыс Доброй Надежды в обход Красного моря

Maersk отмечает, что ситуация в Красном море и Аденском заливе, а также вокруг них остается нестабильной. В связи с этим компания вносит изменения в сервис ME2, который направлен на обеспечение большей предсказуемости и надежности в цепи поставок в этой сложной среде, говорится в сообщении. По словам компании, первый рейс в восточном направлении отправится из порта Танжер 23 января 2024 г. на судне Maersk Gibraltar. А первый рейс по новому маршруту в западном направлении отправится из Салалы приблизительно 4 февраля 2024 г.
Кризис на Красном море обострился в январе на фоне атак проиранской группировки хуситов на суда в акватории. Боевики с ноября 2023 г. препятствуют судоходству под предлогом перехвата связанных или идущих в Израиль кораблей из солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». С середины января США регулярно наносят удары по объектам хуситов на территории Йемена.
19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает все стороны противостояния на Ближнем Востоке к сдержанности и дипломатии. Песков также отметил, что Кремль ведет постоянные контакты со странами — участниками конфликта между Ираном и Пакистаном.