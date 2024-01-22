Источник: Запад давит на турецкий бизнес из-за антироссийских санкций

Газета Ekonomim ранее сообщила, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России, предназначающиеся для оплаты товаров. Транзакции практически прекратились с 1 января. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил РИА Новости, что дипломаты находятся в контакте с турецкими властями по этому вопросу. Госбанки Турции начали частично осуществлять платежи из РФ, сообщал РИА Новости на условиях анонимности источник в банковской системе страны, по его словам, вопрос с частными банками может решится к 25 января.