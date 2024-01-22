Apple оплатила штраф ФАС России в почти 1,2 млрд рублей

Летом 2023 г. Верховный суд подтвердил законность штрафа в размере 906 млн руб. для Apple по делу об ограничениях для приложений, размещаемых в App Store. По заявлению «Лаборатории Касперского» ФАС в 2020 г. признала, что компания Apple нарушила антимонопольное законодательство, и выдала предписание об устранении нарушений. Согласно документу, компания ограничивала разработчиков мобильных приложений родительского контроля, что не создавало конкуренцию на рынке.