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Apple оплатила штраф ФАС России в почти 1,2 млрд рублей

Американская компания Apple выплатила штраф Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России на почти 1,2 млрд руб., сообщила пресс-служба.
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Источник: AP 2023
Точная сумма составляет более 1,18 млрд руб. Apple оплатила штраф 19 января, средства поступили в бюджет РФ.

Служба оштрафовала американскую компанию 17 января 2023 г. Apple, считает ведомство, навязывала российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях ее платежную систему и запрещала использовать другие способы оплаты.

В мае Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа ФАС. В ведомстве отмечали, что Google еще в сентябре 2022 г. отменила аналогичные ограничения для разработчиков после предупреждения ведомства.

Летом 2023 г. Верховный суд подтвердил законность штрафа в размере 906 млн руб. для Apple по делу об ограничениях для приложений, размещаемых в App Store. По заявлению «Лаборатории Касперского» ФАС в 2020 г. признала, что компания Apple нарушила антимонопольное законодательство, и выдала предписание об устранении нарушений. Согласно документу, компания ограничивала разработчиков мобильных приложений родительского контроля, что не создавало конкуренцию на рынке.