Акции Whoosh выросли на 3,1% на фоне роста операционных показателей

Котировки кикшеринг-сервиса Whoosh отреагировали ростом на раскрытие операционных результатов компании по итогам 2023 г. Максимально акции дорожали на 3,1% до 239,8 ₽
К 11:28 мск стоимость бумаг скорректировалась до 237,3 ₽ — на 2% выше, чем на закрытии основной сессии торгов 19 января. Индекс Мосбиржи составил 3173,1 пункта (+0,2%), транспортный индекс — 1907 п. (+0,6%). С начала года котировки компании выросли на 9,2%, бенчмарки — на 2,4 и 7% соответственно.
Из отчета об операционной деятельности Whoosh следует, что количество поездок на самокатах за 12 месяцев выросло на 87% до 103,9 млн. Среднее число поездок на активного пользователя возросло до 14,4 (+34% год к году).
Общее количество аккаунтов в сервисе за год увеличилось на 71% и составило 20,4 млн. Компания в 2023 г. расширила свою географию до 55 городов. Годом ранее кикшеринг действовал в 40 локациях. Флот сервиса вырос на 83% до 149 900 средств индивидуальной мобильности (СИМ).
В конце ноября Whoosh раскрыл консолидированные финансовые результаты за период с января по сентябрь 2023 г. Из отчетности по международным стандартам (МСФО) следует, что чистая прибыль за девять месяцев увеличилась в годовом выражении на 89% до 3,09 млрд руб. Общая выручка за этот период составила 9,48 млрд руб. — на 51% больше год к году.
Выручка кикшеринга за девять месяцев составила 9,475 млрд руб. — на 66% больше год к году. EBITDA достигла 4,9 млрд руб. (+49%). Рентабельность по EBITDA уменьшилась на 6 п. п. до 52%. Чистый долг сократился на 9% до 2,8 млрд руб. Соотношение чистый долг/ EBITDA за год составило 0,6 против 0,9 по итогам того же периода 2022 г.
С ноября компания проводит обратный выкуп акций для программы мотивации сотрудников. На первом этапе байбэка кикшеринг планирует приобрести до 1,5 млн своих бумаг (около 1,3% от общего количества).