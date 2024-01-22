Акции Whoosh выросли на 3,1% на фоне роста операционных показателей

В конце ноября Whoosh раскрыл консолидированные финансовые результаты за период с января по сентябрь 2023 г. Из отчетности по международным стандартам (МСФО) следует, что чистая прибыль за девять месяцев увеличилась в годовом выражении на 89% до 3,09 млрд руб. Общая выручка за этот период составила 9,48 млрд руб. — на 51% больше год к году.