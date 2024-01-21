Запад при конфискации резервов ЦБ может потерять 288 миллиардов долларов

Западные политики неоднократно призывали разработать предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины, в том числе звучали угрозы их конфискации. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в случае если дойдет до реализации этой идеи, Москва не исключает зеркальные ответные меры.
Согласно последним доступным данным, объем прямых инвестиций Европейского союза, «Большой семерки», Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022 года составил 288 миллиардов долларов. При этом с учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств из страны сумма могла существенно вырасти из-за перевода этих средств на счета типа «С». Как отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, в марте прошлого года из НРД в АСВ было переведено 0,5 триллиона рублей, или около 6,5 миллиарда долларов, средств на счетах типа «С».
Среди стран «Большой семерки» крупнейшим инвестором в российскую экономику была Британия — по последним доступным данным, на конец 2021 года британские активы в России достигали примерно 18,9 миллиарда долларов. США на конец 2022 года имели российских активов на 9,6 миллиарда долларов, Япония — на 4,6 миллиарда долларов, а Канада — на 2,9 миллиарда долларов.
Инвестиции Швейцарии и Норвегии, которые обычно следуют в фарватере антироссийских санкций ЕС, на конец 2022 года составляли 28,5 миллиарда долларов и 139 миллионов долларов соответственно. Австралия на конец прошлого года имела 683 миллиона долларов инвестиций в российскую экономику.
По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.
РИА Новости в своих расчетах использовало данные недружественных стран о прямых инвестициях в российскую экономику. Прямые инвестиции — это вложения в предприятия, которые обеспечивают контроль над не менее 10% его акций или капитала.