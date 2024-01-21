Запад при конфискации резервов ЦБ может потерять 288 миллиардов долларов

Согласно последним доступным данным, объем прямых инвестиций Европейского союза, «Большой семерки», Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022 года составил 288 миллиардов долларов. При этом с учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств из страны сумма могла существенно вырасти из-за перевода этих средств на счета типа «С». Как отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, в марте прошлого года из НРД в АСВ было переведено 0,5 триллиона рублей, или около 6,5 миллиарда долларов, средств на счетах типа «С».