Грузите бочками: РФ может помочь Кубе преодолеть дефицит нефти

Для борьбы со сложной экономической ситуацией на Кубе правительство республики объявило ряд антикризисных мер, которые начнут действовать с 1 февраля 2024 года. Среди них — увеличение цен на бензин почти в пять раз. Так, вместо $0,2 за литр «обычного» бензина стоимость составит $1,1, а за «особый» (так в Латинской Америке обозначают марки бензина) — $1,3 вместо $0,25. По сути, повышение цен на нефть представляет собой отмену субсидий. То есть государство хочет изменить ситуацию, при которой оно вкладывает больше, чем в итоге получает.