Бытовой подбор: продажи умных холодильников и чайников в РФ выросли на четверть

В 2023 году продажи умных холодильников, стиральных машин, чайников, пылесосов и другой техники, подключаемой к интернету и управляемой со смартфона, выросли более чем на 25% — до $750 млн, подсчитало агентство TelecomDaily. Для российского рынка это рекорд. Потребители распробовали умные бытовые приборы, осознав, что пользоваться ими комфортнее, чем простыми, отмечают участники рынка. К такому пониманию пользователей подталкивают производители техники — они встраивают интеллект в такие девайсы, где его раньше не было, обычную вещь становится купить все труднее, считают эксперты. При этом наличие интеллекта — хороший предлог продать тот или иной домашний электроприбор подороже, добавляют они.