Нобелевский лауреат спрогнозировал эпоху застоя в Китае

«Высокие темпы инвестиций могут быть эффективными, если у вас быстрый рост рабочей силы и производительности, как в Китае в начале 2000-х. Но численность трудоспособного населения Китая достигла пика примерно в 2010 году и с тех пор продолжает сокращаться. Хотя страна демонстрировала впечатляющий технологический потенциал в некоторых областях, ее общая производительность также, похоже, стагнирует», — утверждает экономист.