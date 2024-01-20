Гражданам и резидентам России закроют доступ к р2 ₽-торгам на Binance с 31 января

В Binance уточнили, что запрет на участие в торгах на Binance р2 ₽ не коснется россиян, которые живут за пределами РФ. Для того чтобы продолжить совершать операции на криптобирже, им потребуется подтвердить свой адрес проживания.
Криптобиржа напомнила, что также 31 января прекратит поддержку российского рубля. Ограничение вступит в силу в 03:00 мск. При этом пользователи смогут продолжить р2 ₽-торговлю с российской валютой на платформе CommEX, привязанной к Binance, добавила пресс-служба криптобиржи. За операции с рублями CommEX не взимает комиссию.
О прекращении поддержки рубля Binance объявила в конце 2023 г. Торговая площадка призвала пользователей вывести рубли через партнеров Binance, а также конвертировать их в криптовалюту с помощью встроенных инструментов биржи.
Ранее пользователям из России криптобиржа рекомендовала погасить все нерешенные обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на биржу CommEX или любую другую криптоплатформу. В Binance уточнили, что россияне могли сделать это без ограничений.