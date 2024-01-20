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Голикова рассказала о вариантах использования средств материнского капитала

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Распространение вариантов использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля может привести к злоупотреблениям и их неэффективному использованию, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ответе на соответствующий вопрос фракции «Единая Россия», сообщил РИА Новости источник.
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Источник: РИА "Новости"

«Реализация предложения использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля может привести к злоупотреблениям в части использования средств материнского капитала и, соответственно, к неэффективному использованию бюджетных ассигнований федерального бюджета», — сказала Голикова.

Она отметила, что предоставление возможности покупки автомобиля за средства маткапитала потребует дополнительных затрат на содержание и позволит лишь временно улучшить условия жизни семей с детьми, но не обеспечит устойчивой динамики их благосостояния.

«Необходимо также отметить, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, за счет средств соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (статья 1 Федерального закона № 256-ФЗ). К тому же большинство субъектов Российской Федерации приняли региональные программы предоставления материнского капитала, которые предусматривают различные направления использования, в том числе на покупку автомобиля», — добавила вице-премьер.