Экспорт китайских авто в Россию вырос более чем в семь раз

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов сообщил об образовавшемся в России дефиците автомобилей в 2022 году, однако, по его словам, к лету 2023-го на складах автодилеров стали копиться машины из-за того, что уровень продаж оказался меньше суммарного объема импорта и производства. По его данным, продажи китайских марок по итогам января—октября достигли 406,5 тыс. автомобилей, что в 4,8 раза превысило показатели аналогичного периода 2022-го.