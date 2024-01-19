СМИ сообщили о задержке поставок нефти из-за транзита в обход Красного моря

По данным агентства, семь судов, погрузивших ранее в этом месяце сырую нефть и нефтепродукты в портах Рас-Таннура и Эль-Джубайль в Саудовской Аравии и Басра в Ираке, «изменили курс, уплывая от Баб-эль-Мандебского пролива». Большинство судов изменили курс 12 января или позже, когда силы США и Великобритании нанесли авиаудары по позициям движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена, сообщает агентство.
Изменившие маршрут суда, как отмечается, движутся вокруг африканского мыса Доброй Надежды в обход Красного моря, в связи с чем время плавания может увеличиться более чем на две недели.
Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее заявило, что транзит нефти вокруг африканского мыса Доброй Надежды в обход Красного моря, помимо задержки поставок, повышает риск возникновения «узких» мест, увеличения стоимости фрахта и возобновления роста инфляции.
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.