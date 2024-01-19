СМИ сообщили о задержке поставок нефти из-за транзита в обход Красного моря

По данным агентства, семь судов, погрузивших ранее в этом месяце сырую нефть и нефтепродукты в портах Рас-Таннура и Эль-Джубайль в Саудовской Аравии и Басра в Ираке, «изменили курс, уплывая от Баб-эль-Мандебского пролива». Большинство судов изменили курс 12 января или позже, когда силы США и Великобритании нанесли авиаудары по позициям движения хуситов, поддерживаемого Ираном и правящего на севере и в центральной части Йемена, сообщает агентство.