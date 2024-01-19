Qiwi продаст российские активы гонконгской компании

Взаиморасчеты по сделке предполагают рассрочку и оплату в течение последующих четырех лет. После закрытия сделки Протопопов продолжит руководить бизнесом АО «КИВИ» в России, при этом он покинет руководящие посты в Qiwi plc. В Qiwi plc позицию главного исполнительного директора займет Алексей Мащенков (сейчас — финансовый директор), а Елена Никонова (сейчас — его заместитель) станет финансовым директором.