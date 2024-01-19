Нацбанк Казахстана снизил ключевую ставку до 15,25% годовых

Согласно предоставленным данным, будущие решения относительно базовой ставки будут зависеть от того, как фактическая динамика инфляции соответствует прогнозной траектории. Нацбанк подчеркнул необходимость поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий для достижения цели по инфляции в 5%. Регулятор будет следить за поступающей экономической информацией и в случае отсутствия шоков продолжит постепенное снижение базовой ставки без исключения возможных пауз.