Нацбанк Казахстана снизил ключевую ставку до 15,25% годовых

Снижение инфляции соответствует прогнозу банка. В пресс-службе пояснили, что замедление роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением мировых цен на продовольствие и издержек производства, антиинфляционными мерами властей и влиянием эффекта высокой базы прошлого года. Месячная инфляция составила 0,8%, немного превышая среднестатистические значения (0,7%).
Согласно предоставленным данным, будущие решения относительно базовой ставки будут зависеть от того, как фактическая динамика инфляции соответствует прогнозной траектории. Нацбанк подчеркнул необходимость поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий для достижения цели по инфляции в 5%. Регулятор будет следить за поступающей экономической информацией и в случае отсутствия шоков продолжит постепенное снижение базовой ставки без исключения возможных пауз.
В предыдущий раз Нацбанк Казахстана снижал ключевую ставку 24 ноября 2023 г. с 16 до 15,75% годовых. Согласно сообщению регулятора, очередное решение по ключевой ставке банк объявит 23 февраля 2024 г.
6 октября 2023 г. Нацбанк снизил базовую ставку с 16,5 до 16% на фоне «ритмичного» замедления инфляции. Регулятор отметил высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, а также риски реализации вторичных эффектов от повышения регулируемых цен, ранее компенсировавшиеся динамикой курса нацвалюты.