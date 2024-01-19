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Нацбанк Казахстана снизил ключевую ставку до 15,25% годовых

Национальный банк Казахстана снизил ключевую ставку на 0,50% до 15,25% годовых. Годовая инфляция, по данным регулятора, снизилась до 9,8% в декабре 2023 г. Об этом сообщает пресс-служба нацбанка Казахстана.
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Источник: Reuters

Снижение инфляции соответствует прогнозу банка. В пресс-службе пояснили, что замедление роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением мировых цен на продовольствие и издержек производства, антиинфляционными мерами властей и влиянием эффекта высокой базы прошлого года. Месячная инфляция составила 0,8%, немного превышая среднестатистические значения (0,7%).

Согласно предоставленным данным, будущие решения относительно базовой ставки будут зависеть от того, как фактическая динамика инфляции соответствует прогнозной траектории. Нацбанк подчеркнул необходимость поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий для достижения цели по инфляции в 5%. Регулятор будет следить за поступающей экономической информацией и в случае отсутствия шоков продолжит постепенное снижение базовой ставки без исключения возможных пауз.

В предыдущий раз Нацбанк Казахстана снижал ключевую ставку 24 ноября 2023 г. с 16 до 15,75% годовых. Согласно сообщению регулятора, очередное решение по ключевой ставке банк объявит 23 февраля 2024 г.

6 октября 2023 г. Нацбанк снизил базовую ставку с 16,5 до 16% на фоне «ритмичного» замедления инфляции. Регулятор отметил высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, а также риски реализации вторичных эффектов от повышения регулируемых цен, ранее компенсировавшиеся динамикой курса нацвалюты.