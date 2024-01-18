СМИ: Запад обеспокоен из-за финансовых рисков возможной конфискации активов РФ

Специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер заявила, что для решения вопроса об изъятии активов «необходимо привлечь массу юристов». При этом она усомнилась, что такая мера станет панацеей для Киева.

Другая обеспокоенность некоторых высокопоставленных чиновников, пишет Reuters, заключается в том, что конфискация может подорвать доверие центральных банков к хранению резервов в евро, долларах и фунтах в других странах. Агентство напомнило, что большая доля российских активов заморожена в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе. В разговоре с Reuters премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что не против изъятия активов РФ, но для этого нужно разработать четкий механизм.

10 января агентство Bloomberg со ссылкой на документ Совета национальной безопасности (СНБ) сообщило, что администрация президента США Джо Байдена «в целом» поддерживает законопроект, который позволит ей конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд.

В Кремле предупредили, что такой шаг «не может не иметь глубоких последствий». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва предпримет «заметные и болезненные» меры в случае изъятия активов.

12 января Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Банк России готовится к заключению соглашения с международными юридическими фирмами, которые будут представлять интересы страны в случае судебного разбирательства по поводу конфискации активов. Как утверждает агентство, российские власти также заказали экспертные заключения, анализирующие соответствующее законодательство за рубежом и прецеденты в других странах.