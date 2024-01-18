МСП в 2023 году получили льготных кредитов на 1,5 трлн рублей

По словам представителя, в настоящее время предоставляется широкий спектр финансовых продуктов для поддержки МСП, среди них такие программы, как «1764», «ПСК», комбинированная программа льготного кредитования, «зонтичные» поручительства, гарантии РГО, а также микрозаймы и гранты.

По программе «1764» в 2023 г. было заключено 27 100 кредитных договоров на 638,5 млрд руб. По «ПСК» было выдано 5 300 кредитов на сумму 199 млрд руб. Комбинированная программа получила финансирование для 817 проектов на общую сумму 92,8 млрд руб.

По «Зонтичному» поручительству в 2023 г. заключено 16 200 кредитных договоров на 247 млрд руб. Малым предпринимателям было выдано 27 400 микрозаймов на 54,04 млрд руб., а поручительство при недостаточности залогового обеспечения привлекло 25 600 кредитных и заемных средств на 421,1 млрд руб.

Объем поддержки по программе льготного лизинга составил 2,3 млрд руб., что на 73% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Количество молодых и социальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку с начала 2022 г., составило почти 8 400 субъектов МСП. Бизнесу были предоставлены субсидии на сумму 3,6 млрд руб.

12 января «Ведомости» писали, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) собирается вынести на обсуждение в правительство вопрос создания отдельного нацпроекта по предпринимательству, который бы комплексно решать проблемы бизнеса. В него предлагается «погрузить» нацпроекты по развитию МСП и производительности труда.