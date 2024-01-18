Источник: турецкие банки начали частично проводить платежи из России

«Начали осуществлять некоторые переводы», — сказал он.

При этом собеседник агентства отказался уточнить, экспортеры каких секторов уже могут получить переводы. Ситуацию с российскими платежами через частные банки планируется нормализовать к 25 января, добавил он.

Глава одной из турецких фирм, поставляющей в Россию косметическую и бытовую продукцию, подтвердил РИА Новости, что некоторые экспортеры начали получать переводы.

По информации газеты Ekonomim, с 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России, предназначающиеся для оплаты товаров. Экспортеры ждут срочных решений, вопросом занялся турецкий Минторг. По словам посла в Анкаре Алексея Ерхова, дипломаты находятся в контакте с властями по этому вопросу.

Как рассказал РИА Новости источник в Анкаре, проблема отчасти связана с давлением на Турцию из-за западных санкций. Но, добавил он, банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу этих ограничений.