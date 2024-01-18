Федеральное казначейство исключило «Росэкспертизу» из реестра аудиторов

Федеральное казначейство исключило «Росэкспертизу» из реестра аудиторских компаний, оказывающих услуги общественно значимым организациям (ОЗО), следует из данных на сайте казначейства.

Это произошло 11 декабря 2023 г. Основанием для исключения компании из реестра стало неоднократное в течение трех лет нарушение требований ст. 8 ФЗ «Об аудиторской деятельности» (независимость аудиторский организаций).

На изменения в реестре обратил внимание «Коммерсантъ». В «Росэкспертизе» на запрос газеты не ответили. В отчете компании говорилось, что ранее казначейство предписало устранить выявленные нарушения, организация пообещала сделать это «в предписанный срок». Как отмечает издание, проверка деятельности «Росэкспертизы» за два года проходила с 11 сентября по 3 ноября 2023 г. В ЦБ на вопрос «Коммерсанта» о проверках также не ответили.

«Росэкспертиза» — одна из крупнейших аудиторских компаний России. По данным RAEX, в 2022 г. она занимала 12-е место по объему выручки от аудиторских услуг (401 млн руб.), пишет газета. Компания была основана в 1993 г. Согласно информации на ее сайте, у организации есть аккредитация для предоставления услуг ряду крупнейших компаний и банков, включая «Ростех», «ВЭБ.РФ», Сбербанк и др. Также «Росэкспертиза» имеет лицензию, выданную ФСБ России, на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну.