15:16 (мск), источник: Известия

В ГД повторно внесут законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей

В Госдуму (ГД) повторно внесут законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей. Как заявил «Известиям» 17 января один из его авторов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты учтут замечания правительства, которое не поддержало инициативу в первой редакции.

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Источник: Reuters

«Мы учтем замечание правительства, в ближайшее время доработаем наш законопроект. Освобождение от налогов тех, чьи доходы 30 тыс. рублей в месяц и меньше, даст возможность сохранить людям дополнительные “живые деньги”, направить их на питание, медицину, досуг для детей», — пояснил депутат.

Законопроект был внесен в ГД летом прошлого года. Согласно ему от НДФЛ должны быть освобождены граждане, чья зарплата не превышает 30 тыс. рублей в месяц. В настоящее время базовая ставка НДФЛ в России составляет 13%, а для доходов свыше 5 млн рублей в год — 15%.

Однако, как сообщалось 29 сентября 2023-го, правительство инициативу в этой редакции не одобрило. Там указали, что «идея поддержки наименее защищенных категорий граждан заслуживает особого внимания», но сам законопроект нуждается в существенной доработке, так как его положения не связывают право на получение соответствующего освобождения с общим уровнем дохода налогоплательщика (включая доходы от иных видов деятельности). Поэтому, воспользоваться льготой смогут в том числе налогоплательщики, не относящиеся к социально незащищенным слоям населения, отметил кабмин.

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