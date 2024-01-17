В ГД повторно внесут законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей

«Мы учтем замечание правительства, в ближайшее время доработаем наш законопроект. Освобождение от налогов тех, чьи доходы 30 тыс. рублей в месяц и меньше, даст возможность сохранить людям дополнительные “живые деньги”, направить их на питание, медицину, досуг для детей», — пояснил депутат.

Законопроект был внесен в ГД летом прошлого года. Согласно ему от НДФЛ должны быть освобождены граждане, чья зарплата не превышает 30 тыс. рублей в месяц. В настоящее время базовая ставка НДФЛ в России составляет 13%, а для доходов свыше 5 млн рублей в год — 15%.

Однако, как сообщалось 29 сентября 2023-го, правительство инициативу в этой редакции не одобрило. Там указали, что «идея поддержки наименее защищенных категорий граждан заслуживает особого внимания», но сам законопроект нуждается в существенной доработке, так как его положения не связывают право на получение соответствующего освобождения с общим уровнем дохода налогоплательщика (включая доходы от иных видов деятельности). Поэтому, воспользоваться льготой смогут в том числе налогоплательщики, не относящиеся к социально незащищенным слоям населения, отметил кабмин.