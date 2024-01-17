В Фонде национального благосостояния не осталось евро
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Минфин избавился от евро в Фонде национального благосостояния, говорится в материалах на сайте ведомства.
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Минфин избавился от евро в Фонде национального благосостояния, говорится в материалах на сайте ведомства.
«В декабре 2023 года часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114 947,6 миллиона китайских юаней, 232 584,5 килограмма золота в обезличенной форме и 573,7 миллиона евро была реализована за 2 900 000,0 миллионов рублей», — говорится в документах.
Полученные деньги зачислили на единый счет федерального бюджета, чтобы покрыть его дефицит. В результате этих операций на счете в евро «сформировался нулевой остаток».
Таким образом, за месяц объем фонда сократился на полтора триллиона рублей.
Российские власти перестали вкладывать средства ФНБ в долларовые активы в середине 2021 года. А в конце 2022 года обнулили счета в британских фунтах и японских иенах.
Правительство тогда утвердило новую структуру ФНБ: средства можно инвестировать только в золото и юани. При этом максимальная доля юаня в активах ФНБ составляет 60%, золота — 40%.