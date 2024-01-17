В Фонде национального благосостояния не осталось евро

«В декабре 2023 года часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114 947,6 миллиона китайских юаней, 232 584,5 килограмма золота в обезличенной форме и 573,7 миллиона евро была реализована за 2 900 000,0 миллионов рублей», — говорится в документах.

Полученные деньги зачислили на единый счет федерального бюджета, чтобы покрыть его дефицит. В результате этих операций на счете в евро «сформировался нулевой остаток».

По состоянию на 1 января объем ФНБ составил 11,965 триллиона рублей или восемь процентов ВВП, прогнозируемого по итогам 2023 года. Это эквивалентно 133,4 миллиарда долларов.

Таким образом, за месяц объем фонда сократился на полтора триллиона рублей.

Российские власти перестали вкладывать средства ФНБ в долларовые активы в середине 2021 года. А в конце 2022 года обнулили счета в британских фунтах и японских иенах.

Правительство тогда утвердило новую структуру ФНБ: средства можно инвестировать только в золото и юани. При этом максимальная доля юаня в активах ФНБ составляет 60%, золота — 40%.