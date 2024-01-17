Три японские транспортные компании прекратили перевозки по Красному морю

Ранее эти три компании приостанавливали навигацию в Красном море только для судов, связанных с Израилем, но в связи с дальнейшей эскалацией напряженности в регионе они расширили сферу охвата, включив в нее все корабли.

В будущем суда будут использовать альтернативные маршруты, например, через мыс Доброй Надежды в Африке. Однако в этом случае, отмечает NHK, помимо роста стоимости фрахта существуют также опасения по поводу задержек в морских перевозках.

Отмечается, что на этом фоне пострадали производители автомобилей: компания Suzuki временно приостановила работу своего автозавода в Венгрии. На данный момент заявлено, что работа завода в венгерском городе Эстергоме (на его площадках проходит сборка моделей Vitara и S-Cross) будет приостановлена с 15 по 21 января.

В середине прошлой недели автопроизводители Tesla и Volvo (принадлежит китайской компании Geely) также объявили о приостановке работы в связи с ситуацией в Красном море.