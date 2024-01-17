Российская валюта, дивиденды Fix Price, акции TCS Group: дайджест

Российская валюта.
Сегодня, 17 января, курс доллара и евро на Московской бирже изменился незначительно по сравнению с закрытием прошлого дня. В первую минуту торгов курс доллара составил ₽87,95, увеличившись на 10 копеек, а евро вырос на 13 копеек, до ₽95,78.
Эксперты «БКС Мир инвестиций» ожидают продолжения укрепления рубля к доллару и евро в краткосрочной перспективе, обусловленное сокращением импорта в начале года и активизацией экспортеров. Также на укрепление рубля влияет увеличенное предложение валюты от Банка России, в том числе из-за возобновления операций по исполнению бюджетного правила.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко отмечает, что если пара доллар/рубль останется ниже ₽87,7, рубль может укрепиться до уровня ниже ₽85 на период январских налоговых платежей. Это укрепление может продолжиться на протяжении всего первого квартала.
В банке «Синара» ожидают временного укрепления рубля к доллару до уровня ₽86 до конца месяца. Операции Банка России на открытом рынке и бюджетное правило начинают влиять на курс рубля, особенно в свете высоких объемов продаж валюты из-за падения нефтегазовых доходов в декабре.
Вчера, 16 января, на валютном рынке Московской биржи произошли аномальные колебания. Курс евро в 17:06 мск упал ниже ₽95, затем в эту же минуту взлетел на 4,06%, до ₽98,54, и быстро вернулся к среднедневному значению ниже ₽96. Аналогичная ситуация произошла с курсом доллара, который подскочил за минуту в 17:06 мск на 4,81%, достигнув максимума в ₽92,86, но в следующую минуту также скорректировался до среднедневного значения около ₽88.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин объясняет такие резкие движения техническими ошибками, возникающими при отправке крупных заявок на покупку или продажу. Эти явления известны как «ошибки толстого пальца». Резкие взлеты и обвалы курсов в короткие промежутки времени уже случались на Мосбирже ранее — например, резкое падение курса доллара на 3% в августе 2022 года, а затем быстрое восстановление; падение курса евро на 6% в апреле 2023 года с последующим быстрым отыгрыванием падения.
Дивиденды Fix Price
Вчера акции ретейлера Fix Price закрыли торги с ростом на 2,8%, достигнув уровня ₽331 за депозитарную расписку. На пике они достигли роста в 3,45%, торгуясь на уровне ₽333,1 за депозитарную расписку.
Совет директоров Fix Price (FIXP) одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 годы в размере ₽9,84 на одну глобальную депозитарную расписку/акцию, что в общей сумме составит ₽8,4 млрд. Доходность этих выплат по текущим ценам на Московской бирже — 2,97%. Реестр акционеров для выплат закроется 26 января, а последний день для покупки акций под дивиденды — 25 января.
Ранее российское юрлицо Fix Price — ООО «Бэст Прайс» — получило разрешение от подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ на выплату дивидендов в размере ₽9,8 млрд. Выплаты предназначены для кипрской головной компании Fix Price Group PLC.
Екатерина Крылова из ПСБ пояснила, что Fix Price распределит среди акционеров, включая российских инвесторов, всю разрешенную сумму в размере ₽8,4 млрд. Анна Буйлакова из «Цифра брокер» отметила, что по уставу кипрского Fix Price акционерам не требуется одобрение промежуточных дивидендов, хотя и существуют риски, что выплаты могут не достигнуть инвесторов, купивших бумаги на Мосбирже. Однако одобрение выплаты дивидендов правкомиссией свидетельствует в пользу обратного.
Редомициляция TCS Group
По итогам торгов во вторник, 16 января, расписки TCS Group упали на 4,52%, до ₽3271. Триггером для снижения в ходе торговой сессии стали новости о том, что компания планирует завершить редомициляцию в Россию в конце первого или в начале второго квартала. Акционеры уже одобрили «переезд».
«Очевидно, инвесторы опасаются последующего навеса акций и зафиксировали прибыль у сопротивления ₽3400», — прокомментировала падение котировок аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
«Пример с VK у всех перед глазами — до сих пор акции не могут закрыть гэп после редомициляции. И здесь так же — чем меньше срок до завершения процедуры, тем больше желающих сократить позиции, чтобы после перезайти», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Навес над рынком — это ценные бумаги, которые могут быть на него выброшены. Наличие навеса приводит к замедлению темпов роста стоимости ценных бумаг или усиливает снижение их цены.
ЦБ уже предупреждал, что после редомициляции квазироссийских компаний в их бумагах может быть повышенная волатильность. Ее может спровоцировать продажа бумаг инвесторами, которые ранее купили расписки в зарубежном контуре со значительным дисконтом в расчете заработать на них после «переезда» компании и конвертации ее расписок во внутренние акции.
В целом же аналитики называют решение TCS Group перерегистрироваться в Россию драйвером роста котировок в более долгосрочной перспективе.
«Это решение, по нашему мнению, позволит реализовать хороший потенциал фундаментального роста — TCS Group являются нашими фаворитами на этот год с целевым ценовым ориентиром в ₽4,2 тыс.», — отметил начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. В ПСБ предполагают потенциал роста на 28,4% с текущих значений.
Корпоративные отчетности
До открытия рынка в США.
U.S. Bancorp: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,73, выручка — $6,85 млрд.
После закрытия рынка в США.
Alcoa: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,82, выручка — $2,61 млрд.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 16 января.
Procter & Gamble. Дивиденды на каждую акцию — $0,9407. Дата выплаты — 15 февраля. Доходность — 0,63%.
Другие важные события
Сбербанк: отчетность по РСБУ за 12 месяцев 2023 года.
В рамках международной выставки-форума «Россия» пройдет День цифровизации.
Всемирный экономический форум в Давосе. День третий.
Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ серий 26243 и 52005.
Китай: розничные продажи в декабре — 05:00 мск.
Китай: промышленное производство в декабре — 05:00 мск.
Китай: ВВП в четвертом квартале — 05:00 мск.
Великобритания: индекс потребительских цен в декабре — 10:00 мск.
Еврозона: индекс потребительских цен в декабре — 13:00 мск.
ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по рынку нефти — 15:00 мск.
США: розничные продажи в декабре — 16:30 мск.
США: промышленное производство в декабре — 17:15 мск.
Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард — 18:15 мск.
США: Бежевая книга ФРС — 22:00 мск.
США: выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса — 23:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3179,45 (-0,17%).
Индекс РТС: 1141,33 (-0,34%).
S&P 500: 4765,98 (-0,37%).
Dow Jones Industrial Average: 37 361,12 (-0,62%).
NASDAQ Composite: 14 944,35 (-0,19%).