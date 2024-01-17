Российская валюта, дивиденды Fix Price, акции TCS Group: дайджест

Вчера, 16 января, на валютном рынке Московской биржи произошли аномальные колебания. Курс евро в 17:06 мск упал ниже ₽95, затем в эту же минуту взлетел на 4,06%, до ₽98,54, и быстро вернулся к среднедневному значению ниже ₽96. Аналогичная ситуация произошла с курсом доллара, который подскочил за минуту в 17:06 мск на 4,81%, достигнув максимума в ₽92,86, но в следующую минуту также скорректировался до среднедневного значения около ₽88.