Россияне стали больше интересоваться долгосрочными вкладами

По информации банка, если в начале 2023-го почти 60% рублевых вкладов в кредитной организации были размещены на срок шесть месяцев, то к концу года их доля снизилась до 34%, при этом за год доля трехлетних депозитов увеличилась с 5% до 25%.

«По нашим оценкам, в ближайшее время спрос на долгосрочные депозиты в России будет сохраняться. Интерес к “длинным” депозитам будет поддерживать стабилизация ситуации на рынке вкладов и расширение горизонтов планирования населения. Поддерживать спрос будет и ожидаемое снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года», — сказала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

По ее словам, в таких условиях долгосрочные депозиты позволят вкладчикам зафиксировать высокую доходность на длительный срок и не зависеть от макроэкономических факторов в дальнейшем.

Кроме того, в банке привели прогноз, согласно которому, в текущем году на фоне высоких ставок по банковским депозитам объем привлеченных средств в России будет увеличиваться. Однако уточняется, что с учетом того, что многие клиенты уже разместили накопления в банках, темпы роста рынка будут более умеренными, чем в 2023-м.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что ставки по рублевым депозитам в России достигли максимально высокого значения. На текущих уровнях доходность по сберегательным продуктам продержится как минимум до середины февраля, когда состоится очередное заседание Центрального банка (ЦБ) по ключевой ставке», — отметила Тучкова.

Ранее, 10 января, сообщалось, что, согласно статистике Центробанка, россияне положили рекордный объем денег на вклады. Так, за январь-ноябрь 2023-го показатель увеличился на 5,2 трлн рублей, почти до 28 трлн рублей. Эксперты выразили мнение, что основным фактором роста объема средств на вкладах стало повышение процентной ставки.

В середине декабря прошлого года российские банки улучшили условия размещения вкладов для своих клиентов и подняли ставки. Такие меры финансовые организации приняли после повышения ЦБ РФ 15 декабря ключевой ставки до 16% годовых.