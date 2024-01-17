15:55 (мск), источник: РБК

Путин назвал вызовом инфляцию в 7,4%

Российские власти совместно с Банком России смогут подойти к решению проблемы инфляции, которая по итогам 2023 года составила 7,4%. Об этом на совещании с правительством заявил президент Владимир Путин.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

Президент начал свою речь с перечня достижений 2023 года в экономике. По его словам, показатель роста ВВП за 2023 год на 3,5% при более тщательном пересчете может оказаться еще выше.

Правда, есть и вызовы: инфляция — 7,4%. Очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению этой задачи.

Владимир Путин
президент России
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