Путин назвал вызовом инфляцию в 7,4%
Российские власти совместно с Банком России смогут подойти к решению проблемы инфляции, которая по итогам 2023 года составила 7,4%. Об этом на совещании с правительством заявил президент Владимир Путин.
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Российские власти совместно с Банком России смогут подойти к решению проблемы инфляции, которая по итогам 2023 года составила 7,4%. Об этом на совещании с правительством заявил президент Владимир Путин.
Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.
Президент начал свою речь с перечня достижений 2023 года в экономике. По его словам, показатель роста ВВП за 2023 год на 3,5% при более тщательном пересчете может оказаться еще выше.
Правда, есть и вызовы: инфляция — 7,4%. Очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению этой задачи.
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