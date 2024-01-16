СМИ: турецкие экспортеры пожаловались на проблемы с переводом денег из России

Собеседники издания утверждают, что в связи с западными санкциями проблемы с денежными переводами из России, начавшиеся в декабре, стали усиливаться в январе.

«Платежи многих компаний либо возвращаются, либо отклоняются банками. Компании с тревогой ждут усиления проблемы, вызывающей серьезные сбои в экспорте», — пишет издание.

Источники издания связывают ситуацию с визитом в страну госсекретаря США Энтони Блинкена, состоявшимся 6 января.

Вскоре после нее часть экспортеров перестала получать платежи в турецких лирах и рублях. Некоторые банки отклоняли транзакции и сообщали о «запрещенной продукции».

Приостановка платежей происходит на фоне рекордных объемов торговли с Россией. По итогам 2023 г. экспорт из Турции вырос на 23,2% и достиг $9,4 млрд. Пятью секторами, которые экспортировали больше всего в эту страну, были химическая промышленность, машиностроение, автомобилестроение, свежие фрукты и овощи и электроника, пишет турецкое издание. Источники Ekonomim связывают блокировку переводов с расширением санкционного списка и «подстраховкой» компаний, которые не продают запрещенную продукцию, но бояться иметь на своих счетах российские рубли.

Агентство «РИА Новости» сообщило, что его собеседник в одном из госбанков в Анкаре на условиях анонимности подтвердил эту информацию.

«Да, такая проблема присутствует, есть жалобы. Аналогичная ситуация уже возникала в начале прошлого года, также в летние месяцы. Вопрос решают. Это механизм, который нельзя взять и приостановить», — заявил собеседник агентства.

6 января Блинкен встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Хаканом Фиданом. Стороны обсудили меры, которые Турция и другие страны могут предпринять для оказания влияния, особенно на Иран и его сторонников, чтобы ослабить растущую напряженность на Ближнем Востоке. Об этом написало агентство Associated Press.

По словам официальных лиц, Блинкен подчеркнул важность, которую США придают ратификации Турцией членства Швеции в НАТО — давно откладываемого процесса. Вступление Швеции в Североатлантический союз рассматривается как один из ответов на украинский конфликт.