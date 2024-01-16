16 января, источник: Ведомости

Россия отменила ограничения на ввоз продукции животноводства из Казахстана

Россия 15 января сняла ограничения на ввоз продукции животноводства из Казахстана по итогам декабрьских переговоров между министрами сельского хозяйства двух стран — Дмитрием Патрушевым и Айдарбеком Сапаровым. Разрешены поставки говядины, баранины, свинины, молока и молочной продукции, а также мясной продукции. Об этом сообщается на сайте минсельхоза Казахстана.

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Источник: Reuters

«Это важный шаг для аграрных отраслей Казахстана и России, который способствует укреплению торгово-экономических связей между нашими странами», — сказал Сапаров.

В минсельхозе Казахстана поясняют, что экспорт продукции в РФ разрешен из зон республики, которые имеют официальный статус благополучных, с вакцинацией от Всемирной организации по охране здоровья животных. По остальным регионам работа продолжается, отметили в ведомстве.

На сайте министерства Казахстана также сообщается, что структура товарооборота двух стран «довольно неравномерна»: импорт в республику из РФ намного превышает казахстанский экспорт.

«Поэтому Айдарбек Сапаров акцентировал внимание на потенциале увеличения поставок казахстанской продукции на рынок России», — говорится в сообщении.

В плане аграрных ведомств — интеграция информационных систем ИС «ЕАСУ» с ФГИС «Аргус-Фито» и ФГИС «Меркурий» (Россельхознадзор), которая позволит упростить ветеринарно-контрольные процедуры и сократить время прохождения контроля на границах.

Россельхознадзор РФ в январе 2022 г. из-за ухудшения ситуации с вирусом ящура ввел временные ограничения на экспорт из Казахстана живых животных и мяса, генетического материала, молока и молочной продукции, не подвергнутых тепловой обработке, шерсти, шкур, кожи, кормов и кормовых добавок животного происхождения, б/у оборудования для содержания и убоя животных.

23 декабря 2023 г. правительство России утвердило постановление о беспошлинном ввозе замороженного мяса кур в объеме до 140 000 т. Как отмечалось в сообщении пресс-службы кабмина, это решение направлено на поддержание стабильных цен благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке и будет действовать до конца года.

29 декабря Россельхознадзор сообщил об открытии поставок инкубационного яйца с шести турецких предприятий, расположенных в регионах с благополучной ситуацией относительно распространения птичьего гриппа. Решение об открытии поставок из Турции было принято на фоне подорожания продукции: по данным Росстата, в 2023 г. цены на куриные яйца увеличились на 46,18%.

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