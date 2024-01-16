Россия отменила ограничения на ввоз продукции животноводства из Казахстана

«Это важный шаг для аграрных отраслей Казахстана и России, который способствует укреплению торгово-экономических связей между нашими странами», — сказал Сапаров.

В минсельхозе Казахстана поясняют, что экспорт продукции в РФ разрешен из зон республики, которые имеют официальный статус благополучных, с вакцинацией от Всемирной организации по охране здоровья животных. По остальным регионам работа продолжается, отметили в ведомстве.

На сайте министерства Казахстана также сообщается, что структура товарооборота двух стран «довольно неравномерна»: импорт в республику из РФ намного превышает казахстанский экспорт.

«Поэтому Айдарбек Сапаров акцентировал внимание на потенциале увеличения поставок казахстанской продукции на рынок России», — говорится в сообщении.

В плане аграрных ведомств — интеграция информационных систем ИС «ЕАСУ» с ФГИС «Аргус-Фито» и ФГИС «Меркурий» (Россельхознадзор), которая позволит упростить ветеринарно-контрольные процедуры и сократить время прохождения контроля на границах.

Россельхознадзор РФ в январе 2022 г. из-за ухудшения ситуации с вирусом ящура ввел временные ограничения на экспорт из Казахстана живых животных и мяса, генетического материала, молока и молочной продукции, не подвергнутых тепловой обработке, шерсти, шкур, кожи, кормов и кормовых добавок животного происхождения, б/у оборудования для содержания и убоя животных.

23 декабря 2023 г. правительство России утвердило постановление о беспошлинном ввозе замороженного мяса кур в объеме до 140 000 т. Как отмечалось в сообщении пресс-службы кабмина, это решение направлено на поддержание стабильных цен благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке и будет действовать до конца года.