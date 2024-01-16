Цены на яйца в России начали снижаться

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Цены на яйца в России снижаются, во многих торговых сетях их уже можно найти дешевле психологической отметки в 100 рублей, выяснил корреспондент РИА Новости.

Так, например, в «Азбуке вкуса» десяток яиц категории С2 продается за 107 рублей, а за счет скидки при онлайн-заказе они обойдутся в 75 рублей.

На сайте «Магнита» отображаются варианты по 86 рублей и 90 рублей за категории С2 и С1 соответственно. А при онлайн-заказе через «Мегамаркет» у этого ретейлера находятся товары даже по 54 рубля, а у «Пятерочки» — за 75 рублей.

По данным Росстата, яйца в России за прошлый год подорожали на 61,35%, продолжили дорожать и в новом году, хотя и намного медленнее — с 1 по 9 января цены в среднем по стране прибавили 0,8%.

Как объяснил Владимир Путин, спрос увеличился, а производство не выросло, кроме того, власти вовремя не сориентировались и не открыли импорт. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пояснил, что цены стабилизируются в связи с ростом собственного производства и импортом.