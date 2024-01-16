Бизнес призвал кабмин ограничить интернет-торговлю топливом

В нем указано, что неспециализированные фирмы и частные лица размещают объявления о продаже бензина по ценам ниже оптовой, что «дает основания предполагать либо о реализации топлива, добытого незаконным путем», либо о реализации товара, не соответствующего требованиям качества и без уплаты налогов.

«Известия» ознакомились с такими публикациями на Avito и обратились в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. Также редакция направила запросы в нефтяные компании.

Во многих объявлениях предлагаемое для продажи топливо, хранится в пластиковых канистрах без соблюдения техники безопасности, в неспециализированных помещениях — зачастую находящихся в гаражах или складских помещениях, не приспособленных для хранения топлива. Это несет угрозу жизни и здоровью граждан, говорится в письме.