«СПБ биржа» обратится в органы правоохранения из-за заявления о банкротстве

В ноябре в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление «СПБ биржи» о собственном банкротстве. При этом сама биржа заявила, что не подавала такого заявления. Позже суд сообщил, что вернул бирже это заявление. Собственные акции торговой площадки утром после новостей подешевели почти на 35%, а в итоге по итогам торгового дня потеряли в цене 10%. Биржа после этого заявила о намерении обратиться к правоохранителям для расследования инцидента.