10:12 (мск), источник: © РИА Новости

«СПБ биржа» обратится в органы правоохранения из-за заявления о банкротстве

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. «СПБ биржа» продолжает подготовку документов для обращения в правоохранительные органы из-за подачи в ноябре заявления «от неустановленных лиц» о банкротстве торговой площадки, сообщили РИА Новости в пресс-службе биржи.

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Источник: СПБ Биржа

«СПБ биржа» готовит документы для обращения в правоохранительные органы по факту подачи неустановленными лицами заявления о банкротстве «СПБ биржи», — сказали в пресс-службе.

В ноябре в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление «СПБ биржи» о собственном банкротстве. При этом сама биржа заявила, что не подавала такого заявления. Позже суд сообщил, что вернул бирже это заявление. Собственные акции торговой площадки утром после новостей подешевели почти на 35%, а в итоге по итогам торгового дня потеряли в цене 10%. Биржа после этого заявила о намерении обратиться к правоохранителям для расследования инцидента.

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