Россия в ноябре 2023 года стала главным экспортером урана в США
В ноябре 2023 г. Россия экспортировала в США уран на $96 млн. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.
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В ноябре 2023 г. Россия экспортировала в США уран на $96 млн. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.
Помимо России, США импортировали уран из Великобритании (на $48,6 млн), Японии ($44 млн) и Бельгии ($2,4 млн). Всего страна закупила этого топлива на сумму почти $191 млн.
Япония в ноябре 2023 г. поставила уран в США впервые с июля 2022 г., частично покрыв его импорт из Германии и Франции, который приостановился после сентября 2023 г. В сентябре западные страны ввезли в США ядерное топливо на общую сумму $111 млн. В октябре поставки из Германии и Франции заменил уран из Китая (на сумму более $43 млн).
10 января стало известно, что США ищут альтернативные России предложения по поставкам урана для реакторов следующего поколения. В декабре 2023 г. палата представителей конгресса одобрила законопроект, запрещающий поставки урана, обогащенного в России, для американских АЭС до 2040 г. Документу теперь нужно пройти через сенат и быть подписанным президентом страны Джо Байденом. По данным Bloomberg, предприятиям США будет разрешено импортировать российский уран до 2028 г., чтобы они могли найти альтернативных поставщиков.