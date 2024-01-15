Обман потребителей обойдется банкам в 0,1% от капитала

Как объяснил адвокат КА «Юков и партнеры» Никита Суклин, в случае нарушения кредитной организацией требований антиотмывочного законодательства сейчас регулятор имеет право взыскивать с нее штраф в размере до 0,1% размера собственных средств (капитала), но не менее 100 тыс. рублей. Но это не предел.

Если банк проигнорировал предписание ЦБ или нарушение создало реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков), то размер штрафа увеличивается вплоть до 1% от капитала.

Собственные средства, например, у Сбера (по рэнкингу агентства «Эксперт» РА на 1 октября 2023 года) составляют около 6 трлн рублей, у ВТБ — более 1,6 трлн, Газпромбанка — свыше 1 трлн. У других крупнейших игроков, входящих в топ-10, величина капитала находится в диапазоне от 307 млрд до 818 млрд рублей.

Простой расчет показывает, что если параметры наказания за нарушение антиотмывочного законодательства будут применяться за обман потребителей, то такие недобросовестные практики будут обходиться банкам от нескольких сотен миллионов рублей до нескольких миллиардов.

Это колоссальное изменение по сравнению с тем, что есть сейчас. Как напомнил Никита Суклин, на данный момент штраф за мисселинг для должностных лиц составляет от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Существенное повышение нужно для того, чтобы на корню пресечь желание кредитных организаций заниматься мисселингом (недобросовестные практики, вводящие потребителя в заблуждение), пояснил второй источник «Известий».