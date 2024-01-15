Обман потребителей обойдется банкам в 0,1% от капитала
Одной из важнейших для Центробанка (ЦБ) задач на данный момент является подготовка законопроекта, который предусматривает многократное повышение штрафов для банков за обман потребителей финансовых услуг, рассказали «Известиям» два источника «Известий», близкие к Центробанку. Причем обсуждается, что размер наказания в этом случае будет сопоставим с тем, что предусмотрен по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег), сообщил один из собеседников.