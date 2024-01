Бизнесмен из Казахстана выкупил долю в российском Globaltrans

AQNIET приобрела доли Onyx Investments Ltd (бенефициар — Никита Мишин), Mapple Valley Investments Ltd (бенефициар — Константин Николаев) и Goldriver Resources Ltd (бенефициар — Сергей Мальцев). Мишин и Николаев являются сооснователями российской компании. Мальцев возглавляет совет директоров Globaltrans. Он заявил, что намерен остаться в компании и номинироваться в состав совета директоров после завершения редомициляции в Абу-Даби.