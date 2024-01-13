В Россию из Азербайджана ввезли 300 тыс. яиц

«13 января через пункт пропуска “Яраг-Казмаляр” ввезена очередная партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 18,63 тонны (306 тыс. шт.) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в сообщении.

Всего Баку поставил России уже 1,8 млн яиц, добавили в ведомстве.

Первая партия яиц из Азербайджана прибыла 19 декабря, в ней было 36 т яиц — 612 тыс. штук. Во второй партии было 306 тыс. яиц на 18 т.

Кроме Азербайджана, ввозить яйца в Россию также собирались Турция и Иран. Российские власти открыли импорт яиц из-за роста цен. По данным Росстата, за 11 месяцев 2023 года цены на куриные яйца в целом по России выросли на 36%. Регионами-лидерами по росту цен стали Крым и Пензенская область — там стоимость яиц выросла на 60%.

Президент России Владимир Путин объяснил быстрый рост цен на яйца сбоем в работе правительства и тем, что «вовремя не открыли импорт пошире».

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в декабре 2023 года предположил, что цены снизятся после Нового года. Однако в Росптицесоюзе заявили, что поставки яиц из-за границы при нынешних объемах не приведут к снижению цен, поскольку закупочная стоимость зарубежной продукции не уступает внутрироссийской.