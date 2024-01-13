«Газпром»: суточные поставки газа в России обновили исторический рекорд

«Поставлено 1788,3 млн куб. м газа — это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок по единой системе газоснабжения России», — говорится в сообщении.

Предыдущий абсолютный максимум был зафиксирован в январе 2014 г., тогда было поставлено 1786,8 млн куб. м газа. Уточняется, что рост потребления газа связан с морозной погодой в РФ — средняя температура воздуха в зоне действия системы газоснабжения 12 января опустилась до −14 градусов.

Ранее «Газпром» сообщил, что 8 декабря 2023 г. поставил потребителям по единой системе газоснабжения России 1,72 млрд куб. м газа, что стало новым абсолютным историческим рекордом суточных поставок для декабря. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 декабря 2012 г. на уровне 1,71 млрд куб. м газа.

12 января «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Экспорт по «Силе Сибири» ведется в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и китайской CNPC, подписанного в 2014 г. Поставки газа в КНР начались в декабре 2019 г. Проектная мощность газопровода составляет 38 млрд куб. м в год, выйти на нее планируется постепенно после 2024 г.