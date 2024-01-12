Возвращение доверия: почему россияне боятся покупать ценные бумаги

В условиях санкционного давления еще большее значение приобретает развитие розничного инвестирования. Многие меры по защите и стимулированию этого сектора уже реализованы: принят закон об индивидуальном инвестиционном счете третьего типа, а также по защите «неквалов» в страховании. В настоящее время власти приготовили новый пакет мер. Одним из факторов оживления активности розничных инвесторов эксперты назвали «зачистку» рынка от мошенников и инфоцыган. Подробности — в материале «Известий».

Что стимулирует инвесторов

Государство хочет упростить процедуру покупки ценных бумаг. Для этого доходы рядовых россиян, получаемые от долгосрочных финансовых вложений (приобретения акций компаний), могут освободить от уплаты НДФЛ, сообщил «Известиям» источник в кабмине. Подробностей об этом ни в Минфине, ни в ЦБ пока не раскрывают.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, автор социального проекта «Финансовая грамотность: просто о сложном» Петр Щербаченко убежден, что освобождение от налогов способно привести к новому притоку частных инвесторов на фондовый рынок.

По данным Московской биржи, число физлиц, имеющих брокерские счета, по сравнению с прошлым годом возросло на 27%, до 27,5 млн, это около 36% экономически активного населения страны. По мнению Щербаченко, рост интереса граждан к фондовому рынку обусловлен следующими факторами: повышенные инфляционные ожидания, увеличение дивидендных выплат, относительно низкая ставка на депозиты на год (10−12%), значительно выше, чем по депозитам, ожидаемая доходность на фондовом рынке (индекс Московской биржи за год вырос на 44%).

По мнению эксперта, поддержка частных интересов должна также выражаться в страховании брокерских счетов до 1,4 млн рублей, а также в возможности получения налогового вычета с целью стимулирования инвесторов, покупающих акции стратегических компаний.

Отдельная работа ведется в части снижения рисков. Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев сообщил «Известиям» о том, что недавно был внесен законопроект, актуализирующий требования к неквалифицированным инвесторам. Для допуска на финрынок «неквалов» хотят учитывать образование, опыт, имущество и доход гражданина.

— Предусматривается и ряд дополнительных защитных механизмов, — сказал Журавлев.

Сейчас, сообщили в СФ, рассматривается законопроект о противодействии финансовым пирамидам и рисковым инвестициям через недобросовестных участников. Кроме того, одной из мер защиты частных инвесторов может стать открытая публикация различными компаниями собственной финансовой отчетности, на основании которых любой желающий может принять решение о приобретении акций. В Совфеде считают, что в связи с этим целесообразно постепенно вернуться к публичному раскрытию информации, которая необходима для обеспечения прозрачности на финрынке.

Национальное рейтинговое агентство, принимавшее участие в недавнем заседании Совета по развитию финансового рынка при СФ, на котором обсуждались новые меры и инициативы, придерживается мнения, что российской экономике сейчас как никогда нужны механизмы и рынки привлечения «длинных денег», так как инвестпроекты в реальное производство окупаются на достаточно длительном горизонте — от 3 до 10 лет.

— Для привлечения денег населения в первую очередь нужны совершенно четкие «правила игры», позволяющие гражданину верно оценить как свои возможности, так и потенциальные риски, — сказал «Известиям» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. — При этом для защиты частных инвесторов следует каждому инструменту присваивать определенный индикатор (своего рода рейтинг), который бы давал инвестору представление о потенциальном балансе риска и доходности. В этом случае рядовой инвестор мог бы действовать зряче, — подчеркнул Гришунин.

Осознанное вложение

После введения санкций одной из главных задач финансового сектора стало возвращение доверия частных инвесторов.

— Рынок российских акций в целом за год показал себя очень хорошо, — говорит руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. — При наличии на счетах граждан России более 41 трлн рублей (по данным ЦБ РФ), снижении выгоды от недвижимости новые инвестиционные инструменты в виде ценных бумаг могут быть интересны значительному количеству неквалифицированных инвесторов.

Собеседница отмечает, что сегодня благодаря активной рекламе брокеров формируется ощущение простоты инвестирования в ценные бумаги. Действительно, технически это просто, особенно с внедрением удобных мобильных приложений. Но редко в рекламе делается акцент на том, что это рискованный вид инвестиций и что клиент сам несет ответственность за все результаты своих действий, замечает Позднякова. По ее словам, надо уметь собирать и анализировать информацию, читать финансовые отчеты, следить за экономическими новостями.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков полагает, что горизонт планирования розничных неквалифицированных инвесторов не очень долгосрочен. И для привлечения денег частных инвесторов в экономику необходимы изменения на уровне законодательства. И они были сделаны.

— В 2024 году заработает закон о введении индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) с более гибкими условиями, — говорит Войлуков. — Новый инструмент можно будет открыть на временной промежуток до пяти лет. Поэтапно этот срок будет увеличен до 10 лет. ИИС-3 предполагает больше льгот, чем по любому из текущих двух типов индивидуальных инвестсчетов.

Войлуков уточняет, что новый законопроект предлагает установить обязанность брокеров заключать с неквалифицированным инвестором договор о брокерском обслуживании только при наличии положительного результата тестирования. По его суждению, это позволит повысить информированность о последствиях и рисках использования его активов и даст ему возможность принимать осознанные решения об инвестировании.

Стабильность правил

Председатель правления АКБ «Держава» ПАО Алексей Скородумов отмечает, что в целом для развития рынка инвестирования важна стабильность правил.

— Безусловно, снижение налогов увеличит интерес к любому направлению. А вот процесс обсуждения, наоборот, отпугнет желающих — все предпочтут подождать, когда же будет «настоящая халява». А занять ожидание может много времени, то есть сиюминутного массового притока на рынки ожидать не стоит, — полагает Скородумов.

Развитие сектора розничного инвестирования приобретает особую актуальность в современных реалиях и для создания инфраструктурных проектов, уверен президент Национальной ассоциации инвесторов (НАИ.РФ) Максим Оводков.

— Привлекать средства населения к инвестиционным проектам — это нормальная общемировая практика, — говорит он. — За это совокупно отвечают три составляющих: надежность, конкурентная доходность и налоговые льготы в виде освобождения от уплаты НДФЛ. Фондовому рынку, несмотря на его позитивную динамику роста, есть куда расти. Перспективной в этом плане могла бы стать государственная программа привлечения средств населения на строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов и объектов социальной сферы.

В этом случае, полагает финансист, ценные бумаги, инвестиции с налоговыми льготами и повышенной доходностью при государственных гарантиях привлекли бы даже «осторожное» возрастное население, а средства, которые хранятся не только в банках, но и «под матрасом», заработали бы и на экономику, и на граждан.

Дать больше информации

Привлечение частных инвесторов на российский фондовый рынок — вопрос пропаганды, уверена гендиректор ООО «Перамо инвест» Ольга Мещерякова. Чтобы преодолеть кризис недоверия, необходимо ознакомить инвесторов с информацией о российских компаниях, которые выпускают финансовые инструменты, а также с их стоимостью и динамикой на рынке, указывает специалист.

— Важно также предоставлять гражданам информацию о прогнозах, составленных экспертами, относительно этих ценных бумаг, — комментирует собеседница. — Способы распространения информации могут варьироваться — от рассылки информ-релизов по электронной почте до рекламных роликов на телевидении в прайм-тайм.

По ее мнению, введение запрета использовать средства и активы неквалифицированного инвестора в сделках РЕПО и маржинальных сделках позволит увеличить уровень доверия. При этом введение практики обязательного открытия сегрегированного счета позволяет хранить средства клиента на отдельном счете и защищает от форс-мажорных обстоятельств.

— Однако, на наш взгляд, новые условия, установленные для ИИС-3, не предоставляют достаточных стимулов для привлечения активности в данном направлении, — полагает эксперт. — Не каждый инвестор готов законсервировать свои средства на счете на десять лет и более, независимо от предлагаемых льгот. Кроме того, существует общая неопределенность относительно возможных резких изменений в будущем, которые могут свести на нет все бонусы.

Острая нужда

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов подчеркивает, что страна сегодня остро нуждается в долгосрочных инвестициях (так называемых «длинных» деньгах) для реализации своих планов экономического развития. В нынешних условиях основной упор приходится делать на собственные (внутренние) ресурсы.

Согласно оценке Минфина, от частных инвесторов возможно привлечь порядка 40 трлн рублей. Причем основная масса средств сегодня либо лежит у граждан «под матрасом» (то есть вообще бесполезна для экономики), либо находится на краткосрочных банковских вкладах (эти деньги полезны в очень малой степени — хотя они и не изъяты из оборота, но всё же не участвуют в долгосрочных инвестиционных программах).