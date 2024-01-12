Tesla остановит производство на заводе в Германии из-за ситуации в Красном море

Американский производитель электромобилей стал первой компанией, которая объявила о приостановке производства из-за ситуации в Красном море. Некоторые другие компании, включая Geely, второго по величине производителя автомобилей в Китае по объему продаж, а также шведскую компанию по производству товаров для дома Ikea, также предупредили о возможных задержках поставок.

«Вооруженные конфликты в Красном море и связанные с ними изменения в транспортных маршрутах между Европой и Азией через мыс Доброй Надежды также оказывают влияние на производство в Грюнхайде», — сообщили в Tesla.

Хуситы с ноября препятствуют судоходству в Красном море под предлогом перехвата связанных или идущих в Израиль судов из солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа.

11 января Совет Безопасности ООН принял проект резолюции с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море. Документ поддержали 11 стран. Четыре страны — Россия, Китай, Алжир и Мозамбик — воздержались.