Финансист раскрыла, какой долг банк может самовольно продать коллекторам

«Согласия заемщика при этом не требуется, но лишь если в кредитном договоре оговорена возможность переуступки», — цитирует Вяльшину агентство.

Просроченным считается долг, по которому не платят более 90 дней, но на практике для его уступки третьему лицу — цессии — требуется несколько месяцев. При этом должнику должно прийти уведомление. Если такового нет, а коллекторы уже названивают, это может быть мошенничеством, предупредила эксперт.

Продать можно не всякий долг, а лишь по займам, кредитам и договорам подряда и поставки. Такая возможность должна быть прописана в договоре. Долги по алиментам, возмещению ущерба жизни и здоровья не продаются.