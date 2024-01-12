03:26 (мск), источник: © РИА Новости

Финансист раскрыла, какой долг банк может самовольно продать коллекторам

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Банки могут продавать коллекторам просроченные долги, но далеко не все, и только если это документально обосновано, рассказала в беседе с агентством «Прайм» руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

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Источник: Reuters

«Согласия заемщика при этом не требуется, но лишь если в кредитном договоре оговорена возможность переуступки», — цитирует Вяльшину агентство.

Просроченным считается долг, по которому не платят более 90 дней, но на практике для его уступки третьему лицу — цессии — требуется несколько месяцев. При этом должнику должно прийти уведомление. Если такового нет, а коллекторы уже названивают, это может быть мошенничеством, предупредила эксперт.

Продать можно не всякий долг, а лишь по займам, кредитам и договорам подряда и поставки. Такая возможность должна быть прописана в договоре. Долги по алиментам, возмещению ущерба жизни и здоровья не продаются.

Даже если ваш долг оказался у коллекторов, с ними можно договориться о рассрочке, уверена Вяльшина. Старые долги (более трех лет) можно оспорить в суде по причине истечения срока исковой давности.

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