Дерипаска оценил планы Минфина по размещению ОФЗ в юанях

«Очень правильная стратегия: начать формирование бенчмарков долгового рынка в юанях», — написал Дерипаска, комментируя планы Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях.

«Да, будет непросто. Необходимо объяснить партнёру не только выгодность, но и надёжность. Но это откроет дорогу российским компаниям к снижению стоимости долга. На сегодня это (высокая стоимость кредита) — самое главное препятствие на пути процветания и экономического роста России», — добавил он.

Минфин России продолжает работу над размещением ОФЗ в юанях — ожидает поддержку этой инициативы со стороны китайских партнеров, рассказал в четверг директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов.