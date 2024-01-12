13:16 (мск), источник: © РИА Новости

Дерипаска оценил планы Минфина по размещению ОФЗ в юанях

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале назвал правильной стратегией планы Минфина России по размещению гособлигаций, номинированных в китайской валюте.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Очень правильная стратегия: начать формирование бенчмарков долгового рынка в юанях», — написал Дерипаска, комментируя планы Минфина России по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях.

«Да, будет непросто. Необходимо объяснить партнёру не только выгодность, но и надёжность. Но это откроет дорогу российским компаниям к снижению стоимости долга. На сегодня это (высокая стоимость кредита) — самое главное препятствие на пути процветания и экономического роста России», — добавил он.

Минфин России продолжает работу над размещением ОФЗ в юанях — ожидает поддержку этой инициативы со стороны китайских партнеров, рассказал в четверг директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов.

Вопрос о выпуске ОФЗ в юанях обсуждается уже достаточно долгое время. Впервые Минфин России заявил о намерении разместить облигации федерального займа в юанях в 2015 году. Тогда предполагалось разместить бумаги на 1 миллиард долларов в эквиваленте и только для китайских инвесторов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 США и Британия начали военную операцию в Йемене
Зеленский обвинил политиков в США в лишении денег пенсионеров на Украине
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь