20:09 (мск), источник: РБК Инвестиции

Цены на уран взлетели на фоне роста спроса и сбоев поставок

Цены на уран на бирже поднялись до максимумов более чем за 15 лет. Январские фьючерсы на очищенный от примесей концентрат урановой руды по итогам торгов в четверг, 11 января, подорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на 2,96%, до $97,45 за фунт. Отметку $97 за фунт цены на уран превысили впервые с ноября 2007 года.

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Источник: Reuters

Биржевые цены на уран взлетели на фоне роста спроса и сбоев поставок, пишет Bloomberg. После военного переворота в Нигере, который является седьмым по величине производителем урана в мире, поставки на европейские атомные электростанции из этой страны в прошлом году прекратились. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в Нигере находятся около 5% всех мировых запасов данного ресурса. Кроме того, крупная канадская горнодобывающая компания Cameco сократила планы производства из-за проблем на одном из заводов в Канаде.

Кроме того, крупнейший в мире производитель урана «Казатомпром» предупредил, что, вероятно, не сможет достичь целей по производству в течение следующих двух лет, что стало еще одним риском для поставок на фоне восстановления спроса на ядерное топливо, пишет издание.

Компания «Казатомпром» заявила, что из-за нехватки серной кислоты, являющейся ключевым компонентом в процессе добычи урана, и задержек в завершении строительных работ на новых рудниках проблемы с производством могут сохраниться до 2025 года. Ранее компания также отмечала риски, связанные с увеличением производства, обусловленные сложностями с глобальной цепочкой поставок и ограниченным доступом к определенным ключевым материалам и реагентам. «Казатомпром» ведет добычу урана на территории Казахстана и имеет крупнейшую в отрасли базу запасов — 300 тыс. т.

Спрос на атомную энергию вырос из-за кампании по декарбонизации и роста цен на энергетических рынках на фоне конфликта в Восточной Европе. Ранее многие урановые шахты были законсервированы, поскольку цены на уран упали после катастрофы на АЭС в Фукусиме в 2011 году, однако теперь некоторые операторы планируют вернуть их в эксплуатацию по мере восстановления спроса.

Рост цен на уран также привел к ралли в акциях компаний, занятых в этой отрасли. Акции одного из крупнейших в мире поставщиков уранового топлива Cameco (CCJ) за последние 12 месяцев взлетели на Нью-Йоркской фондовой бирже более чем на 84%.

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