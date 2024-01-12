«Бутербродекс» во второй половине декабря подскочил на 8,7 пункта

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса «Чек Индекс». В «корзину» для его расчета вошли семь товаров — частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

По продуктам из этой потребительской «корзины» аналитики «Чек Индекса» регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение «Индекса кофе с бутербродом» в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Так, за период с 16 по 31 декабря по сравнению с первой половиной декабря средний чек вырос по огурцам (на 31,1%, до 194 рублей), сыру (на 9,5%, до 218 рублей), ветчине (на 8%, до 216 рублей), кофе (на 7,1%, до 211 рублей), батону (на 2,6%, до 40 рублей) и сливочному маслу (на 2,5%, до 162 рублей). На прежнем уровне он сохранился по сахару (62 рубля).

Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос на 8,7 пункта и составил 135,5 пункта.

Как отмечают аналитики «Чек Индекса», вторая половина декабря — это традиционно пиковое время трат на продовольствие, после которого обычно следуют январский спад и стабилизация спроса.