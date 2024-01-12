Акции российских нефтяных компаний подорожали после ударов США в Йемене

Акции российских нефтяных компаний отреагировали умеренным ростом на удары США и Великобритании по йеменским хуситам и последовавший за этим скачок цен на нефть. По состоянию на 10:28 мск акции ЛУКОЙЛа выросли на 0,32%, до ₽6995,5, а «Роснефти» — на 0,9%, до ₽584,9. Обыкновенные акции «Татнефти» прибавили 0,75%, до ₽694,3. В целом бумаги нефтяников показывают динамику лучше широкого рынка — индекс Мосбиржи находится в красной зоне.

Ночью США и Великобритания при поддержке некоторых других стран нанесли удары по базам хуситов в столице Йемена Сане и вблизи других городов. Удары наносились истребителями и ракетами «Томагавк». США и Великобритания назвали свои действия оборонительными в связи с многочисленными атаками со стороны хуситов на торговые суда разных стран в Красном море. Хуситы, в свою очередь, пообещали атаковать военные базы США и Великобритании, если те усилят атаки.

На рынке опасаются эскалации конфликта и прямого участия в нем Ирана. Это может помешать добыче и транспортировке нефти во всем регионе. На этом фоне нефтяные котировки пошли вверх, в моменте подскочив более чем на 2% и превысив $79 за баррель. Позднее цены скорректировались, но все еще находятся выше $78 за баррель. В «Финаме» отметили, что рост нефтяных цен может усилиться в случае перебоев с поставками.

Цены на нефть отреагировали на удары США по Йемену.

Между тем у берегов Омана Иран захватил американский танкер, который перевозил иракскую нефть.

«Оманский залив находится в непосредственной близости от Ормузского пролива, который является важнейшим перевалочным пунктом для нефтяных потоков. Через Ормузский пролив проходит более 20 млн баррелей нефти в день, что эквивалентно примерно 20% мирового потребления», — отметили аналитики ING.

Впрочем, пока реакция на усиление геополитической напряженности в ценах на нефть умеренная, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Никита Покровский. Он указал, что баланс спроса/предложения и слабая экономическая активность в мире имеют более важное значение для рынка.

«Тем не менее есть несколько важных сигналов о том, что котировки нефти могут продолжить движение вверх», — добавил Покровский.

Ранее он отмечал, что внимание стоит обратить на динамику запасов нефти в США, которая начала показывать снижение. Кроме того, Покровский указывал на позиционирование трейдеров во фьючерсах и опционах с учетом открытого интереса.