Акции «Камаза» подорожали на фоне публикации финансовых результатов

По состоянию на 13:25 мск стоимость бумаг составила 200,6 рубля (+2,92%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3189,23 пункта (+0,25%).

Согласно отчету, чистая прибыль «Камаза» по МСФО за первое полугодие 2023 г. выросла в два раза до 13,5 млрд руб. Выручка в тот же период выросла на 25,3% до 166,8 млрд руб., себестоимость продаж — на 21,3% до 134,9 млрд руб., валовая прибыль — на 45,5% до 32 млрд руб., операционная прибыль — на 42% до 17 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 35% до 20,9 млрд руб.

Совокупные долговые обязательства автопроизводителя за отчетный период увеличились на 38% до 332,4 млрд руб. Краткосрочные обязательства выросли на 82,5% до 216 млрд руб. В том числе кредиторская задолженность увеличилась вдвое до 109,3 млрд руб., обязательства по договорам — в выросли 3,3 раза до 60,2 млрд руб. При этом долгосрочные обязательства группы снизились на 4,9% до 116,4 млрд руб.

На 30 июня 2023 г. в компании не было единственного контролирующего акционера, отмечается в отчетности. На 30 июня 2023 г. одним из крупнейших акционеров является корпорация «Ростех», владеющая 47,1% акционерного капитала. Еще 23,54% акций «Камаза» принадлежат «Автоинвесту», 15% акций принадлежат Daimler Truck, 4,25% акций — International Management, 4,25% акций — LLP. Кроме того, 3,72% акций принадлежат одной из дочерних компаний группы — не разглашается, 2,8% акций принадлежат «Связьинвестнефтехиму». Оставшиеся акции компании находятся в свободном обращении.