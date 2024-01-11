Россияне за 2023 год набрали кредитов на ₽16,8 трлн

В 2023 году российские банки выдали населению 52 млн кредитов на 16,76 трлн руб., следует из данных аналитической компании Frank RG, поступивших в РБК. По сравнению с кризисным 2022 годом объем предоставленных розничных ссуд вырос на 57%, или на 6,1 трлн руб.

Чуть меньше половины (47%) всего объема новых кредитов пришлось на ипотеку. Банки одобрили россиянам почти 2 млн таких ссуд на 7,85 трлн руб., что в 1,6 раза лучше результата предыдущего года (4,85 трлн руб.). Продажи ипотеки оказались выше и уровней докризисного 2021 года (5,76 трлн руб.), который до этого считался самым успешным для ипотечного рынка.

Выдачи ипотеки подскочили во второй половине прошлого года: в августе—сентябре на фоне роста ключевой ставки физлица торопились оформить кредиты по относительно низким ставкам, а также предъявляли повышенный спрос на льготную ипотеку. В сентябре объем продаж в этом сегменте достиг рекордных за всю историю наблюдений 962,4 млрд руб. В октябре—декабре, после изменения условий льготных программ и ужесточения регулирования со стороны ЦБ, выдачи ипотеки сократились, но остались в среднем на уровне 770 млрд руб. в месяц.

Доля кредитов наличными в новых выдачах банков в 2023 году превысила 40%: за отчетный период население получило почти 34 млн таких ссуд на 6,87 трлн руб. По сравнению с 2022 годом сегмент показал рост на 45%, но рекорд 2021 года по выдачам (6,91 трлн руб.) не был побит.

После ускорения в мае—августе необеспеченное кредитование в России стало сжиматься под воздействием регуляторных ограничений со стороны ЦБ. С 1 сентября для банков стали применяться повышенные надбавки по кредитам, предоставленным заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки, а с 1 октября Банк России существенно ужесточил макропруденциальные лимиты (МПЛ) в этом сегменте. Регулятор выражал опасения, что все больше новых ссуд выдается гражданам с повышенной финансовой нагрузкой, которые уже обслуживают кредиты. Так, в первой половине 2022 года число россиян с двумя и более активными кредитами выросло на 2,2 млн человек. В 2024 году меры ЦБ в сегменте беззалогового кредитования продолжат действовать и даже ужесточатся. Кроме того, банки и МФО теперь обязаны предупреждать заемщиков о критическом росте долговой нагрузки при оформлении новых ссуд.

Сегмент автокредитования в 2023 году пережил подъем: по сравнению с предыдущим кризисным годом объем выдач подскочил в 2,2 раза и достиг нового рекорда — 1,54 трлн руб. За отчетный период россияне взяли более 1 млн кредитов на покупку машин. Ускорение в этом сегменте наметилось еще в апреле 2023-го, эксперты связывали восстановление рынка автокредитования с переключением дилерских салонов на продажи новых марок машин, в основном китайских.

За прошлый год банки одобрили населению около 15 млн ссуд на покупку товаров. Объем выдач POS-кредитов составил 497,2 млрд руб., что на 42% превышает результат 2022 года. Рост в этом сегменте традиционно пришелся на октябрь—декабрь: в последний месяц года россияне взяли POS-кредиты на рекордные 50,1 млрд руб.