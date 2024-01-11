Мосбиржа, акции СПБ Биржи, дивгэп «Роснефти» и «Магнита»: дайджест

Индекс Мосбиржи.

В среду, 10 января, к окончанию основных торгов российский фондовый рынок находился в плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 0,29% до отметки 3164,7 пункта, долларовый РТС укрепился на 0,85% до значения 1115,51 пункта.

Российский рынок акций с открытия устремился вверх, периодически обновляя максимум с конца ноября. При этом к закрытию индекс Мосбиржи растерял половину дневного плюса из-за просадки нефти и валютного фактора, отмечает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Настроения российских инвесторов в целом остаются оптимистичными, в первую очередь благодаря ожиданиям высоких дивидендов от многих компаний, а также завершению некоторыми эмитентами редомициляции и других корпоративных процессов, связанных с геополитикой и санкционным режимом, что позволит части из них вернуться к дивидендным выплатам», — говорит Дмитрий Бабин. Он отмечает, что на этом фоне российский рынок продолжает демонстрировать устойчивость к внешним и внутренним неблагоприятным сигналам. Это, по его мнению, сохраняет «относительно высокую вероятность» дальнейшего подъема индекса Мосбиржи.

Вечером Мосбиржа отчиталась об объемах торгов на площадке в 2023 году. По итогу года он вырос на 24% и достиг ₽1,31 квадриллиона. Лучшую динамику по объему торгов в 2023 году показал товарный рынок. Он вырос в 2,7 раза по сравнению с 2022 годом до ₽520 млрд. Этому способствовал рост рынка драгметаллов в 3,8 раза до ₽470 млрд. Рынок зерна и сахара, напротив, за год сократился на 30% до ₽50 млрд. Фондовый рынок окзался на втором месте по динамике роста, прибавив 69% до ₽62,9 трлн.



Акции СПБ Биржи

СПБ Биржа представила Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) стратегию разблокировки активов.

«До сведения представителей Управления по контролю за иностранными активами Минфина США была доведена информация о СПБ Банке и о том, что санкционные ограничения затронули активы большого количества неподсанкционных физических лиц», — отметил ведущий юрист СПБ Банка Олег Нафиков. По его словам, депозитарий СПБ Биржи ожидает от OFAC утверждения плана действий. Параллельно СПБ Банк ведет работу по подготовке документов, необходимых для разблокировки активов.

Кроме того, площадка сообщила, что так как СПБ Банк утратил статус участника FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) по закону США «О налогообложении иностранных счетов», дивиденды по бумагам с хранением в депозитарии СПБ биржи теперь будут облагаться по ставке 30%, даже если корректно заполнена форма W-8.

По итогам торгов 10 января акции СПБ Биржи выросли на 21,22%, до ₽99,4 за бумагу. «Взлет акций произошел на фоне информации о направлении расчетным депозитарием биржи в адрес OFAC США стратегии разблокировки активов. Скачок курса пока чисто на ожиданиях, и стоит дождаться вердикта регулятора», — отмечает эксперт БКС Михаил Зельцер.

По его оценке, сегодня по инерции вчерашнего дня в моменте может быть превышен уровень стоимости акции ₽100. При этом, по мнению экспертов БКС, фундаментальных драйверов для восстановления бумаг площадки пока мало. «Вероятно, актив может быть очень чувствителен к малейшему позитиву», — говорят аналитики БКС.



Дивидендный гэп «Магнита» и «Роснефти»

Среда стала последним днем для покупки акций «Магнита» (₽412,13 на акцию) и «Роснефти» (₽30,77 на акцию) под дивиденды. А значит, сегодня бумаги компании откроют торги гэпом вниз. Как правило, величина падения соразмерна дивидендной доходности.

Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер ожидает, что акции «Магнита» откроют торги гэпом вниз примерно на 5%. Он отметил, что исторически гэпы в этих акциях закрываются за два месяца, но в этот раз закрытие может произойти быстрее из-за оценок еще больших будущих дивидендов.

Акции «Магнита» закрылись 10 января на максимуме с начала ноября 2017 года на уровне ₽7380. Мощное ралли Михаил Зельцер связывает с ожидаемыми дивидендами.

На фоне дивидендного гэпа аналитики «БКС Мир Инвестиций» понизили целевую цену по бумагам «Роснефти» на 11% с ₽710 до ₽680 за акцию.

«Подтверждаем нейтральный взгляд (по акциям компании — “РБК Инвестиции”), поскольку ждем, что на открытии торгов котировки “Роснефти” упадут примерно на размер дивидендов. Бумаги компании торгуются с мультипликатором 3,7х P/E 2024п — на 39% ниже среднего уровня за последние 10 лет», — говорится в сообщении компании. Эксперты отмечают, что нефтяной бизнес в России сейчас прибыльнее, чем до украинского кризиса. По их прогнозу на 12 месяцев дивиденды компании составят ₽60 на акцию, дивдоходность — 11%.



Российская валюта

Рубль продолжил укрепляться в среду, 10 января. По итогам торгов пара доллар/рубль потеряла 0,63%, закрывшись на отметке ₽89,33. В течение дня доллар вновь вплотную подходил к отметке ₽89, однако миновать ее не смог, резко отскочив от уровня ₽89,02 (как и днем ранее).

Препятствовать укреплению рубля может неблагоприятная конъюнктура сырьевого рынка, полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Цены на нефть и большинство других ключевых сырьевых товаров российского экспорта находятся недалеко от минимумов за несколько лет. Это обуславливает недостаточный объем экспортной выручки, что ограничивает приток иностранной валюты на внутренний рынок. Вместе с восстановившимся импортом и высокими расходами госбюджета это создает риски возвращения курса рубля к снижению», — пояснил аналитик.

Дмитрий Бабин добавил, что, потенциал такого движения пока ограничивается жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ, а также высокими требованиями по возврату и продаже валютной выручки.

Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер считает, что эти факторы будут действовать еще долго, «а значит, коррекция инвалют и укрепление рубля может продолжиться, и минимумы ноября 2023 года в долларе, евро, юане рискуют не устоять».



Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 10 января.

AbbVie: дивиденды на каждую акцию — $1,55. Дата выплаты — 15 февраля. Доходность — 0,94%.



Другие важные события

ЛУКОЙЛ: совет директоров. В повестке — подведение итогов за 2023 год и постановка задач на 2024 год по исполнению стратегии 2022−2031 годов.

Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в декабре.

Еврозона: ежемесячный экономический бюллетень ЕЦБ — 12:00 мск.

США: индекс потребительских цен, декабрь — 16:30 мск.

США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия.

Индекс Мосбиржи: 3 164,7 (+0,29%).

Индекс РТС: 1 115,51 (+0,85%).

S&P 500: 4783,45 (+0,57%).

Dow Jones Industrial Average: 37 695,73 (+0,45%).

NASDAQ Composite: 14 969,65 (+0,75%).