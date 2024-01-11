Microsoft обогнала Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Технологический гигант Microsoft обогнал Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире, сообщил Reuters. Акции технологической компании Microsoft (MSFT) выросли на 1,5% на торгах биржи NASDAQ. В результате рыночная стоимость компании достигла $2,888 трлн. Одновременно акции Apple (AAPL) снизились на 0,3%, а рыночная стоимость компании составила $2,887 трлн.

Рыночная оценка Apple упала ниже капитализации разработчика программного обеспечения Microsoft впервые с 2021 года, сообщило агентство.

Тогда опасения по поводу нарушений цепочки поставок продукции, вызванных COVID-19, негативно отразились на цене акций Apple.

По состоянию на 18:38 мск акции Microsoft растеряли часть роста — они дорожали на 0,61%, до $385,1. Бумаги Apple снижались на 0,83%, до $184,64 за штуку.

Акции Apple в январе упали на 3,3%, по данным на закрытие 10 января, по сравнению с ростом акций Microsoft на 1,8%. Слабость акций Apple наблюдалась на фоне серии понижений рейтингов аналитиков, это усилило опасения, что продажи iPhone останутся слабыми, особенно на ключевом для компании рынке Китая.

Продажи в Китае могут ограничить рост доходов Apple в ближайшие годы, считают аналитики брокерской компании Redburn Atlantic. Они указали на конкуренцию со стороны китайского технологического гиганта Huawei и напряженность в китайско-американских отношениях.

Рыночная капитализация Apple достигла максимума ($3,081 трлн) на торгах 14 декабря. Акции компании завершили прошлый год ростом на 48%.

Акции Microsoft за 2023 год выросли на 57%, в том числе потому, что компания активно внедряла инструменты на базе искусственного интеллекта благодаря сотрудничеству с разработчиком ChatGPT — компанией OpenAI.

Сейчас аналитики с Уолл-стрит более позитивно относятся к акциям Microsoft. У компании нет рекомендаций «продавать», и почти 90% брокерских компаний, которые отслеживают ее деятельность, рекомендуют покупать акции разработчика программного обеспечения. По акциям Apple есть две рекомендации «продавать», и только две трети аналитиков, отслеживающих акции компании, рекомендуют покупать бумаги.