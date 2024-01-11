Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые в этом году

Около 9:41 мск курс американской валюты снизился на 0,39% и достиг отметки в 88,99 рубля.

К 9:55 мск курс доллара опустился до 88,94 рубля. В то же время курс евро снизился на 0,23% до 97,78 рубля, юаня — до 12,396 ₽

9 января финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев напомнил, что переход из одного года в другой сопровождается снижением деловой активности, поэтому необходимо подождать, пока на рынке начнут проявляться какие-либо тенденции. Однако уже сейчас можно, предварительно, прогнозировать, что на ближайшие рабочие три недели этого месяца курс доллара составит от 88 до 91 рубля, курс евро — от 96 до 101 рубля.

2 января руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS" Николай Переславский отметил, что в первом месяце 2024 года курс рубля по отношению к евро и доллару останется стабильным. Он предположил, что европейская валюта будет торговаться в диапазоне 97−107 рублей, а американская — 87−100 рублей.