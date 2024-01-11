Китай может удвоить производство чипов через пять лет

«Местные игроки по-прежнему недооценены. В Китае значительно больше местных производителей и заводов по производству полупроводников, чем предполагают основные отраслевые источники», — рассказали эксперты агентству.

Большая часть дополнительных производственных мощностей может быть добавлена в ближайшие три года. К такому выводу пришли эксперты после анализа 48 производителей чипов, имеющих заводы в КНР.

Ранее министерство торговли США объявило о планах ограничить продажу Китаю самых совершенных ИИ-чипов. Экспортные ограничения могут затронуть чипы от Nvidia, Intel и AMD, а также оборудования для производства полупроводников от Applied Materials, Lam и KLA. На фоне сообщений, как отмечает Bloomberg, ведущие производители микросхем в 2023 г. столкнулись с притоком заказов из Китая. Речь, в частности, идет о японской Tokyo Electron Ltd. и нидерландской ASML Holding NV.