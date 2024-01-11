19:31 (мск), источник: Ведомости

Китай может удвоить производство чипов через пять лет

Производство чипов в Китае может удвоиться в ближайшие пять лет, сообщил Bloomberg со ссылкой на аналитиков организации Barclays.

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Источник: РИА "Новости"

«Местные игроки по-прежнему недооценены. В Китае значительно больше местных производителей и заводов по производству полупроводников, чем предполагают основные отраслевые источники», — рассказали эксперты агентству.

Большая часть дополнительных производственных мощностей может быть добавлена в ближайшие три года. К такому выводу пришли эксперты после анализа 48 производителей чипов, имеющих заводы в КНР.

Ранее министерство торговли США объявило о планах ограничить продажу Китаю самых совершенных ИИ-чипов. Экспортные ограничения могут затронуть чипы от Nvidia, Intel и AMD, а также оборудования для производства полупроводников от Applied Materials, Lam и KLA. На фоне сообщений, как отмечает Bloomberg, ведущие производители микросхем в 2023 г. столкнулись с притоком заказов из Китая. Речь, в частности, идет о японской Tokyo Electron Ltd. и нидерландской ASML Holding NV.

В декабре 2023 г. министр торговли США Джина Раймондо пообещала «самые решительные из возможных» действия для защиты нацбезопасности из-за создания Huawei передовых микросхем. Речь идет о процессоре 7-нм Kirin 9000S, на базе которого работает линейка флагманских смартфонов Mate 60, представленная Huawei в августе 2023 г., что стало неожиданностью для американцев.

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