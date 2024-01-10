Управляющие фондами Vanguard и Pimco сделали ставку на энергетику и банки

Управляющие американскими фондами Vanguard и Pimco сделали ставку на облигации энергетического сектора, а также на долговые бумаги банков в 2024 году, сообщил Bloomberg.

Профессиональные инвесторы ожидают, что производители и экспортеры топлива покажут хорошие результаты в этом году, даже если замедление экономики подтолкнет ФРС США к смягчению денежно-кредитной политики.

По их словам, хорошие перспективы сохраняются на рынке американского сжиженного природного газа (СПГ), а цены на нефть будут оставаться достаточно устойчивыми, чтобы генерировать денежный поток для эмитентов облигаций. Профессиональным инвесторам также нравятся банковские долговые инструменты, бывшие удачными инвестициями и в прошлом году.

По словам директора по инвестициям на глобальных долговых рынках Pacific Investment Management Co. (Pimco) Марка Кизела, в компании увеличили долю вложений в облигации, которые уже показали хорошие результаты. Как сообщил эксперт, рост экономики явно замедляется, инфляция в США снижается, и, что важно, ФРС, вероятно, снизит ставки в этом году. «Мы считаем, что облигации будут работать неплохо», — сообщил он.

Высококачественные облигации показали лучший результат по сравнению с более широким рынком облигаций в прошлом году, особенно в последние месяцы 2023 года, поскольку трейдеры сделали ставку на снижение процентных ставок ФРС и спровоцировали беспрецедентный всплеск цен на казначейские облигации.

Лучший результат в прошлом году показал фонд долгосрочных инвестиций Vanguard — Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund (VWESX), который инвестирует в корпоративные облигации инвестиционного уровня среднего и высокого качества со средним сроком погашения от 15 до 25 лет. Он обеспечил инвесторам общую доходность в размере 9,3%. По данным Bloomberg, фонд Vanguard стал лучшим из 74 американских паевых фондов, которые управляют более чем $5 млрд средств инвесторов и фокусируются на облигациях «голубых фишек». Одним из управляющих этого фонда является старший управляющий директор Wellington Management Скотт Сент-Джон.

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund (PIGIX) под управлением Марка Кизела в 2023 году вырос на 8,4%, заняв по этому показателю третье место. И Сент-Джон, и Кизел указали на свои ставки на энергетику и банковские облигации как на факторы, способствующие эффективности их фондов в 2023 году.

Чтобы сохранить этот импульс роста в 2024 году, управляющие обоих фондов вновь делают ставку на энергетическую отрасль. Устойчивость сектора как к высоким процентным ставкам, так и к замедлению экономики сделала его привлекательным для инвесторов в облигации, рассказал Сент-Джон. Дисциплина в добыче нефти и расходы на новые геологоразведочные работы помогли сохранить цены на нефть на достаточно благоприятном уровне и обеспечили высокий объем свободного денежного потока, сказал он.

Кроме того, недавний всплеск активности в сфере слияний и поглощений, если они осуществляются с учетом долговых обязательств, также должен принести пользу сектору, если большее крупная компания соответствует лучшему кредитному качеству, добавил Сент-Джон.

В компании Pimco также оптимистично оценивают финансовый сектор, который является чрезвычайно прибыльным, отчасти благодаря состоянию американской экономики, которое оказалось лучше, чем ранее ожидалось. По словам Марка Кизела, хорошим результатам фонда Pimco в 2023 году также способствовали вложения в сектора, ориентированных на потребителя, таких как авиалинии, игорный бизнес, аэрокосмическая промышленность и недвижимость.

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