СПБ Биржа представила Минфину США стратегию разблокировки активов

«До сведения представителей Управления по контролю за иностранными активами Минфина США была доведена информация о СПБ Банке и о том, что санкционные ограничения затронули активы большого количества неподсанкционных физических лиц», — отметил ведущий юрист СПБ Банка Олег Нафиков.

По его словам, депозитарий СПБ Биржи ожидает от OFAC утверждения плана действий. Параллельно СПБ Банк ведет работу по подготовке документов, необходимых для разблокировки активов.

Торговая площадка попала под блокирующие санкции США 2 ноября 2023 года, с тех пор торги иностранными инструментами (США, Европа, Гонконг) на ней не проводятся. В конце декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью РБК, что к ноябрю в портфелях частных инвесторов было бумаг, обращающихся на СПБ Бирже, на сумму «чуть больше $3 млрд». Представитель площадки тогда подтвердил «РБК Инвестициям», что все эти активы были заблокированы.

Ранее СПБ Биржа представила стратегию разблокировки активов, в которой содержалось три основных направления:

Выведение СПБ Банка — расчетного депозитария СПБ Биржи — из-под санкций США. На момент их введения площадка имела в нем контрольную долю;

Уточнение генеральной лицензии № 76A с целью распространения ее действия на клиентов участников торгов, а также продления срока действия этой лицензии. Сейчас она действует о 31 января 2024 года и, согласно выводам биржи, не может быть применена к частным инвесторам;

Возможное издание новых лицензий, которые бы позволили разблокировать активы профессиональных участников торгов и их клиентов.

СПБ Биржа уточнила, что сроки реализации представленной стратегии не связаны с окончанием срока действия лицензии OFAC (31 января 2024 года) — они зависят от усмотрения OFAC и того, какой финальный механизм разблокировки будет согласован с OFAC.

Также биржа отметила, что участники торгов и их клиенты вправе самостоятельно обратиться в OFAC за индивидуальными лицензиями, чтобы вывести активы из СПБ Банка в другие неподсанкционные депозитарии.

В презентации, посвященной стратегии, санкционные юристы предположили, что разблокировка неамериканских бумаг может произойти быстрее. В документе указано, что СПБ Биржа и СПБ Банк ведут переговоры с гонконгскими компаниями.