Рубль, российский рынок акций, бумаги «ЕвроТранс»: дайджест инвестора

Российская валюта.

Рубль укреплялся большую часть вторника. Курс доллара на минимуме снижался на 2,34%, до ₽89,02, однако затем отскочил вверх. По итогам дня американская валюта ослабла на 1,38%, до ₽89,8975.

«Основная причина укрепления рубля — возобновление продаж экспортерами валютной выручки, накопившейся за праздники», — отметили аналитики ПСБ.

По оценке ПСБ, навес предложения валюты составляет примерно $2,5−3 млрд и он будет реализовываться в течение ближайших 5−6 торговых дней. В сочетании с благоприятной сезонностью (в начале года традиционно сокращаются объемы импорта после пика предновогодних продаж) это создает условия для дальнейшего восстановления позиций рубля. Технической целью снижения курса доллара могут выступить ноябрьские минимумы ₽87,5−87,7, спрогнозировали аналитики.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что «мощный удар по иностранным валютам» во вторник нанесли заявления представителей российского Минфина о том, что продажа валютной выручки экспортерами в будущем могла бы стать вариантом реакции властей на изменение ситуации на валютном рынке.



Индекс Мосбиржи

Во вторник, 9 января, в первый полноценный рабочий день после новогодних и рождественских выходных, российский рынок акций в основном отрабатывал динамику валютных курсов, а также корпоративные новости, отметил аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Российская валюта заметно укрепилась по отношению к доллару: пара доллар/рубль по итогам дня снизилась на 1,38%, до ₽89,8975 за доллар. На фоне укрепления рубля, долларовый индекс РТС завершил сессию ростом на 1,5%, до 1 106,12 пункта, впервые с 1 декабря превысив отметку 1100 пунктов.

Индекс Мосбиржи провел весь день на отрицательной территории и, хотя к окончанию основной сессии отскочил вверх, отыграв большую часть потерь, завершил день в минусе на 0,1% — на уровне 3 155,55 пункта.

«Укрепление рубля было сдерживающим покупки фактором, тогда как подъем цен на нефть помог восстановиться российскому рынку», — пояснил динамику рынку эксперт «БКС Мир Инвестиций» Альберт Короев. Котировки нефти Brent по итогам вторника выросли на 1,93%, до $77,59 за баррель.

По мнению Короева, относительная устойчивость российского рынка увеличивает вероятность дальнейшего восходящего движения, которое началось в первую сессию 2024 года. Вчера были первые торги в полноценный рабочий день. Многие опасались, что рост последней недели на низких оборотах не имел надежной основы из-за отсутствия многих участников рынка в связи с праздничными выходными.

Ранее аналитики БКС отмечали, что вторая неделя 2024 года может пройти в «приподнятом настроении», так как в начале года российский рынок поддерживает свежая ликвидность — инвесторы реинвестируют дивиденды.

Алексей Калачев из «Финама» указал, что индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в боковом коридоре между 3000 и 3300 пунктов, и сейчас вернулся в середину этого диапазона. «Из этого положения равна вероятность движения как к его верхней, так и к нижней границе», — считает аналитик.



Акции «ЕвроТранс»

Акции «ЕвроТранс» неожиданно подскочили в цене под конец торгов, выйдя в лидеры на российском рынке. По итогам дня рост составил 39,2%, акции закрылись на уровне ₽365,4 за бумагу. Рост бумаг произошел без особых новостей.

«Если новостей не появится, ситуация скорее будет расцениваться в ключе спекулятивных движений в третьем эшелоне, что несет соответствующие риски коррекции. Подобные движения вчера в частности наблюдались в бумагах “ТНС энерго”, — прокомментировал скачок цены эксперт “БКС Мир Инвестиций” Альберт Короев.

Акции «ЕвроТранс» дебютировали на Московской бирже 21 ноября 2023 года, с ценой IPO в ₽250 за акцию. На текущий момент они торгуются на 46,16% выше цены IPO, благодаря этому неожиданному скачку.



Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 9 января.

«Магнит»: дивиденды на каждую акцию — ₽412,13. Дата выплаты — 25 января. Доходность — 5,7%.

«Роснефть»: дивиденды на каждую акцию — ₽30,77. Дата выплаты — 25 января. Доходность — 5,12%.

Freeport-McMoran: дивиденды на каждую акцию — $0,075. Дата выплаты — 1 февраля. Доходность — 0,18%.

Abbott Laboratories: дивиденды на каждую акцию — $0,55. Дата выплаты — 15 февраля. Доходность — 0,49%.



Другие важные события

Мосбиржа: данные об объемах торгов, декабрь.

США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия.

Индекс Мосбиржи: 3 155,55 (-0,1%).

Индекс РТС: 1 106,12 (+1,5%).

S&P 500: 4756,5 (-0,15%).

Dow Jones Industrial Average: 37 525,16 (-0,42%).

NASDAQ Composite: 14 857,71 (+0,09%).